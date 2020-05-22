ВОЗ включила разрабатываемую МГУ вакцину от коронавируса в список перспективных

Вакцина от коронавируса, которая была разработана биологами МГУ им. Ломоносова, вошла в перечень перспективных кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

— 22 мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции CoViD-19, — поясняется в сообщении.

Биологами МГУ на основе вирусов растений было создано несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, которые вызывают такие заболевания, как CoViD-19, SARS (атипичная пневмония), MERS (ближневосточный респираторный синдром), и коронавирусов летучих мышей, которые могут преодолеть межвидовой барьер с человеком.

— Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против человеческих инфекций — это современный многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке, — отметил ректор университета Виктор Садовничий.