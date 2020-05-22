На борту стоящего на карантине в Барселоне лайнера есть россияне

Граждане России есть на борту круизного лайнера, помещённого на карантин в порту испанской Барселоны после обнаружения коронавируса у одного из членов экипажа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Мадриде.
— Генконсульство в Барселоне выяснило, что среди пассажиров россиян нет, при этом среди членов экипажа зарегистрированы четыре россиянки. Консульские работники стараются установить контакт с ними, держат вопрос на контроле, — говорится в сообщении.
По данным консульства, официальной информации от местных властей о заболевших согражданах дипломатам пока не поступало. Всего на борту около 400 человек из разных стран, по информации СМИ, коронавирус выявлен у гражданки Сербии.