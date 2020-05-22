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"Прощай, коварная болячка". Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса

Парламентарий поблагодарила медиков за их профессионализм.

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Фото © Instagram / @Opushkina

Зампред Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выздоровела от коронавируса.

Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на коронавирус и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку, — написала Пушкина в "Инстаграме".

Она также поблагодарила медиков за их профессионализм и героизм.

Напомним, о том, что лечится от коронавируса, Оксана Пушкина сообщила в соцсети в середине мая. Она рассказала о неприятном лечении и ещё одном симптоме коронавируса.

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