"Прощай, коварная болячка". Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса

Зампред Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выздоровела от коронавируса.

— Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на коронавирус и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку, — написала Пушкина в "Инстаграме".

Она также поблагодарила медиков за их профессионализм и героизм.