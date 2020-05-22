Стало известно, когда будут готовы результаты испытаний вакцины от CoViD-19 на людях

Заместитель директора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, когда будут известны результаты испытаний вакцины от коронавируса на людях.

— В нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учёными стратегия оказалась верной или неверной, — сказал он.

Горелов отметил, что учёные уже начали испытывать на себе разработки вакцины. Он также подчеркнул, что она не является лекарственным препаратом и безопасность в этом случае формируется в длительных испытаниях на разных видах животных, и только после этого — на добровольцах.