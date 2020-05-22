Названа ещё одна распространённая болезнь, увеличивающая риск смерти при коронавирусе

Пациенты с хроническими заболеваниями печени умирают после заражения коронавирусом чаще других. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета совместно с коллегами из Университета Северной Каролины (США), пишет Journal оf Hepatology. Они изучили течение болезни 152 человек с циррозом и другими печёночными патологиями в сочетании с положительным тестом на CoViD-19. Оказалось, что примерно половине пациентов на определённом этапе потребовалось подключение к аппарату ИВЛ, а в 40 процентах случаев они, к сожалению, умирали.

— Заражение коронавирусом может привести к ухудшению функции печени. Поэтому любой, кто попадает в больницу с ухудшающимися симптомами заболевания печени, должен быть направлен для тестирования на коронавирус, — считает доктор Томас Марджота, который руководил исследованием.

Отметим, что пациенты с CoViD-19 часто умирают от сопутствующих хронических заболеваний, но первую строчку в этом трагическом списке занимает всё-таки сахарный диабет. Эндокринолог объяснил, почему.