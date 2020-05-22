Зюганову и продюсеру Фадееву запретили въезд на Украину

За последний месяц такая мера коснулась 41 иностранца.

Служба безопасности Украины запретила въезд на три года в страну продюсеру Максиму Фадееву и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

При этом Зюганову запрет продлили. Также в ведомстве отметили, что за последний месяц въезд на Украину запретили 41 иностранцу.

— СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу нацбезопасности и территориальной целостности Украины, — добавили в службе.