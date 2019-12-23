СБУ сняла запрет на въезд актёру Фёдору Добронравову

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны, действовавший в отношении актёра Фёдора Добронравова. Об этом сообщило агентство "Украинские новости".

— Запрет на въезд на территорию Украины был отменён в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на три года, — отметили в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что звезду сериала "Сваты" убрали из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Незалежной.

Напомним, 22 ноября 2017 года Добронравову запретили въезд на территорию страны на три года из-за визита в Крым. Кроме того, в стране запретили показ сериала "Сваты", в котором он играл одну из главных ролей. Нужно отметить, что один из продюсеров сериала — нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

Позже суд Киева признал незаконным решение СБУ по Добронравову, а также отменил запрет на показ "Сватов". После чего на это судебное решение поступила жалоба от СБУ и Государственного агентства по вопросам кино. В мае 2019 года суд признал законным снятие запрета на въезд на Украину российского актёра Фёдора Добронравова.