Росздравнадзор: Отрицательный результат теста на антитела не исключает возможности заражения

С тестами на антитела к коронавирусу не всё так просто, предупреждают в Росздравнадзоре. В ведомстве считают, что для подтверждения диагноза одного такого теста мало, ведь человечество имеет дело с целым семейством вирусов, а не только штаммом, вызвавшим эпидемию несколько месяцев назад.

— Положительные результаты могут быть связаны как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными типами коронавируса, такими как HKU1, NL63, OC43, 229E, — информирует в пятницу пресс-служба Росздравнадзора. — В случае если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов.

Отрицательный результат, как отметили в ведомстве, тоже не исключает возможности заражения CoViD-19. Кроме того, экспресс-тесты предназначены только для диагностики in vitro ( что значит "в пробирке") и не происходят в домашних условиях. Необходимо строго придерживаться инструкции по применению, а результаты экспресс-теста оценивать только в комплексе с другими лабораторными исследованиями и опираясь на рекомендации врачей.