Заработал сайт, который найдёт, где купить маски, или поможет их сделать

Участник всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" Алексей Матвеев запустил сайт "всемпомаске.рф", на котором можно найти людей, которые шьют защитные маски, а также инструкции по их самостоятельному изготовлению.
— Сайт мы решили сделать для упрощения поиска масок. Они были в дефиците, поэтому мы с друзьями заказывали их у знакомых швей, которые нам это делали за символические деньги. Эти маски дают схожую защиту, как и дорогие класса FFP3 и FFP2, при этом они многоразовые и их можно стирать. Мы подумали, что о необходимости использовать маски в условиях коронавируса надо рассказать друзьям и знакомым. Их благодарность привела нас к мысли, что об этом можно рассказать через простой сайт, — рассказал Лайфу Алексей.
Он отметил, что на сайте есть специальный блок по поиску мастеров в конкретном районе, а также любой желающий может поделиться своими контактами швей.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 8894 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число случаев с начала эпидемии составило 326 448 во всех 85 регионах страны. В связи с ситуацией с заболеванием в ряде регионов введён масочный режим.