Заработал сайт, который найдёт, где купить маски, или поможет их сделать

— Сайт мы решили сделать для упрощения поиска масок. Они были в дефиците, поэтому мы с друзьями заказывали их у знакомых швей, которые нам это делали за символические деньги. Эти маски дают схожую защиту, как и дорогие класса FFP3 и FFP2, при этом они многоразовые и их можно стирать. Мы подумали, что о необходимости использовать маски в условиях коронавируса надо рассказать друзьям и знакомым. Их благодарность привела нас к мысли, что об этом можно рассказать через простой сайт, — рассказал Лайфу Алексей.