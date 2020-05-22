Заключённые шьют 3500 противочумных одноразовых костюмов для врачей — видео

Видео предоставлено пресс-службой ГУФСИН России по Свердловской области

В исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила запустили производство противочумных костюмов для медиков. Как стало известно Лайфу, в учреждение уже поступил заказ на 3500 комплектов.

Несмотря на то что заказ на изготовление изделий поступил лишь 18 мая, уже в среду, 20 мая, осуждённые изготовили 244 комплекта. Костюмы из спанбонда, лёгкого и мягкого материала, который хорошо пропускает воздух, уже отгрузили и доставили клиенту.

Заместитель начальника учреждения, начальник центра трудовой адаптации осуждённых, подполковник внутренней службы Олег Кардапольцев добавил, что на сегодняшний день с ИК-5 заключены договоры более чем на 21 миллион рублей, из них "на пять миллионов уже отшито готовой продукции".

Отметим, что ранее заключённые ИК-5 сшили несколько сотен тысяч масок для лица, предназначенных для профилактики коронавирусной инфекции. При этом отбывающие наказание в тагильской колонии производят на тюремной фабрике и другие швейные изделия, а также мебель, изделия из металла и товары широкого потребления.