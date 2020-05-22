Сотрудница "Почты России" перевела более миллиона рублей лжеработникам "Почта банка"

Москвичка Лариса, которая работает оператором "Почты России", стала жертвой мошенников, которые обманули её более чем на миллион рублей. Как стало известно Лайфу, вечером 21 мая 56-летней женщине позвонил на мобильный мужчина и представился работником "Почта Банка". Этот звонок не вызвал подозрений у Ларисы, так как счёт в финансовой организации у неё был.

Мужчина сообщил, что с карты женщины хотят списать сумму, однако какую, не уточнил, и посоветовал перевести деньги на счёт, который он продиктует, чтобы сохранить их. Москвичка испугалась, так как в банке лежали достаточно большие средства, и поверила мошеннику. Она пошла к ближайшему банкомату, сняла все накопления в размере 1 265 900 рублей и перевела на указанную карту.