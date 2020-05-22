Корона-развод. Как купить автомобиль и не попасться на уловки мошенников

В коронакризис россияне, давно мечтавшие о собственном авто, реагировали по-разному. Одни отложили запланированную покупку автомашины, решив дождаться восстановления рынка. Другие — поспешили в дилерские центры, справедливо полагая, что в нашей стране при любом кризисе цены на всё только растут. На желании россиян успеть приобрести машину по "докризисным" ценам решили заработать и крупные автодилеры, и небольшие автосалоны, и, конечно же, мошенники. Лайф проанализировал основные уловки как откровенных разводил, так и вполне респектабельных продавцов.

Серые дилеры: заманить и обмануть

Наш рынок новых автомобилей живёт в двух измерениях: одна его часть представлена официальными дилерскими центрами — их контролируют не только российские законы, но и представительства иностранных автопроизводителей, а вторая часть — дилеры "серые". Это такие автосалоны, которые внешне похожи на серьёзные организации, но со своими "особенностями".

Как правило, "серый автобизнес" устроен так: некое юридическое лицо, зарегистрированное в провинции, получает дилерство по какому-нибудь малоизвестному (чаще всего китайскому) бренду. Если для официальных дилеров известных марок требуется наличие ремонтной базы и сертифицированных мастеров, шоурум с большой площадью, склад фирменных запчастей, наличие площадок по приёму авто и т.д., а это всё немалые затраты, то для продавцов неизвестной марки такие требования не выставляются. Производителей неизвестных марок интересует только факт, что кто-то начал заказывать их продукцию.

И вот "серый" дилер, имея некую лицензию-прикрытие, открывает площадку в крупном городе, где начинает рекламировать продажи не тех машин, на которые у него есть лицензия, а, напротив, аппараты самых ходовых марок в низком ценовом сегменте. Цель — завлечь покупателей для последующей обработки. Поэтому нередко в рекламных объявлениях "серых" дилеров указываются цены даже ниже, чем рекомендует представительство официального производителя. Понятно, что никто вам машину по этой цене продавать не собирается; задача "серого" продавца — заманить клиента и раскрутить на внесение предоплаты.

Физическое отсутствие машины на площадке такого дилера всегда объясняется одинаково: это автомобиль по акции, и поэтому его привозят специально под клиента. Заключите договор, оплатите — и вот тогда всё будет.

Поэтому совет: перед тем как обратиться к любому автодилеру, обязательно зайдите на сайт производителя той марки, которая вам приглянулась. Там указаны все официальные автодилеры, а также рекомендованные цены продажи для каждой страны.

Хитрости официалов

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Конечно, заниматься чем-то на грани мошенничества официальные дилеры не будут, но у них есть свои "маркетинговые ходы".

"Официалы" тоже могут давать объявления о "дешёвых" машинах, но они не занижают цены, которые рекомендует производитель или его представительство в стране. Они по телефону или на сайте указывают, что в продаже есть машина по минимальной цене (и, скорее всего, она действительно есть), при этом, как и у "серых", главная задача — заманить вас в салон, а дальше ушлые продавцы начинают вам вместе с машиной впаривать коврики, запаску и, конечно же, сигнализацию. При оформлении заявки вам доверительно сообщают, что при установке любого дополнительного оборудования, например сигнализации, вне сертифицированного центра вы потеряете гарантию производителя, поэтому лучше не рисковать, а заказать все допы у дилера.

На самом деле это уловка.

Согласно части 2 п. 2 ст. 16 закона № 2300-1 "О защите прав потребителей", навязывать приобретение дополнительного оборудования при покупке запрещено. Поэтому факт установки сигнализации не у официального дилера не может быть основанием для прекращения гарантии производителя. Надо понимать, что основной доход официальных дилеров — это не продажа "голого" авто в минимальной комплектации, а как раз реализация всевозможного дополнительного оборудования и ведение сервисного обслуживания. Отсюда и настойчивое предложение "допов", платное "продление гарантии" и "рекомендация" более частого, чем предусмотрено у производителя, ТО.

Поэтому, если дилер заявляет, что если вы установите оборудование "на стороне" или не пройдёте ТО, которое не указано в сервисной книжке, то потеряете гарантию производителя, попросите в дилерском центре официальный (в письменном виде за подписью и печатью) перечень случаев, когда гарантия приостанавливается. На вопрос, зачем, так прямо и говорите, что хотите отправить этот документ производителю и получить подтверждение. В большинстве случаев дилер тут же отказывается от своих требований.

И ещё: среди "официалов" стоит различать независимых дилеров и тех, которые являются продавцами только одного производителя.

У первых нет своих складов, которые могут заполняться заказанными машинами, и они работают строго по предоплате: заказали — вам привезли. У вторых ситуация иная: они изначально имеют обязательство перед заводами-производителями продать некоторое количество машин и поэтому ввозят автомобили как под заказ, так и без заказа. Кстати, часть ввезённых машин продаётся мелким оптом "серым" дилерам, отсюда у них и настоящие машины.

На что влияет то, является ли официальный дилер "независимым" или "продавцом конкретного производителя"? На цену. Дилер от производителя может делать ценовую скидку, если для него конкретно эта машина — неликвид. Тут надо понимать, что такая скидка может быть только на одну, максимум две машины.

Ловушки с покупкой авто с пробегом

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Для всех автосалонов комиссионная или выкупная продажа автомашин с пробегом — это весьма прибыльный бизнес. Но если для крупных дилерских центров продажа б/у — это "опция", то некоторые более мелкие продавцы изначально получают простое дилерство малоизвестных брендов, даже не планируя заниматься ни этими марками, ни вообще новыми машинами, их цель — открытие официального автосалона, чтобы продавать в нём именно подержанные авто.

У таких продавцов схема получения денег от клиента немного отличается от тех схем, которые применяют при торговле новыми машинами. В большинстве случаев при продаже подержанного авто деньги у клиента выуживают частями.

Для начала такой автодилер даёт нереальную рекламу, например, объявляется "распродажа со скидками до полумиллиона рублей" или "ликвидация склада, срочная продажа машин выпуска 2018–2019". Мимо таких объявлений люди, которые хотят сэкономить, пройти не могут.

При звонке в автосалон якобы всё подтверждается: машины такие есть, правда, они с небольшим пробегом и их осталось две штуки, потому нужно бежать с деньгами прямо сейчас. В автосалоне покажут и выбранную машину, и документы на неё. Вопрос в том, что продавать вам её по заявленной цене никто не собирается.

Схема такова: в первую очередь клиенту несколько раз предоставляют договор, напечатанный мелким шрифтом, в котором каждый раз рассчитывается что-то новое. Когда клиент устанет сверять все редакции этого договора и подпишет его, выяснится, что по этому договору с него возьмут задаток 50–100 тысяч рублей (не аванс, а именно задаток, так как по закону это фактически невозвратная сумма), или клиент обязуется оплатить какие-либо услуги, которые ранее не оговаривались (например по предпродажной подготовке), и эти услуги составят плюс % к заявленной в договоре цене, или в стоимость авто не включён НДС.

Это некая страховка дилера за потраченное время, если клиент заподозрит неладное и попытается сорваться. А после начинается основной, настоящий развод. В назначенную дату сделки вдруг выяснится, что выбранную машину уже кто-то выкупил "срочно и без скидки", или вам сообщат, что в документах на машину обнаружилась ошибка и теперь их придётся исправлять, или в конце концов скажут, что машина оказалась с дефектом и её без ремонта эксплуатировать нельзя.

Конечно же, дилер тут же найдёт вам такую же машину, но, увы, уже не акционную, без скидки, за её реальную стоимость, а то и дороже. Разницу вам предложат либо доплатить наличными, либо быстренько переоформить кредит на большую сумму в "дружественном" банке.

Если такое развитие событий клиента не устроит, то ему тут же предложат специально приготовленные для таких случаев варианты: например, машину чуть подешевле, но с большим пробегом, другой марки, более раннего года выпуска и т.д.

Результат такой сделки — машина будет куплена намного дороже своей реальной стоимости.

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Поэтому совет: если в день сделки вам не передали машину по оговорённой цене, немедленно вызывайте полицию и не покидайте салон, пока наряд не приедет.

Пока ждёте — пишите претензию в свободной форме в двух экземплярах. В ней укажите, когда оплатили авто и какой указан срок передачи товара вам на руки, ссылайтесь на ст. 23.1 закона "О защите прав потребителей". В конце поставьте подпись и дату, получите у дилера отметку о принятии вашего заявления. После этого вместе с прибывшим нарядом отправляйтесь в отдел полиции, где пишите другое заявление с просьбой провести проверку по поводу совершённых в отношении вас мошеннических действий.