Центральное китайское такси. Сервис Didi может убить "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" в России

Китайцы всерьёз решили взяться за поездки россиян, а в сервис инвестировали крупные американские компании и российские госструктуры.

Прощание славянки

К особенностям работы двух крупнейших агрегаторов такси в России — "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" — все уже более-менее привыкли. Водители по-прежнему в основной массе недовольны условиями работы и считают, что агрегаторы берут слишком много комиссии, собственников таксопарков по-прежнему не волнует, где водители, подключённые к системе, будут брать средства на оплату аренды автомобиля.

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Конкурентная борьба между "Яндекс.Такси" и старейшим онлайн-агрегатором "Ситимобил" продолжается до сих пор. Первые активно "пылесосят" региональные службы такси, вторые активно цифровизуются и заняты поиском других ходов, с помощью которых в перспективе можно будет отвоевать своего клиента. Китайский Didi в сфере e-commerce не новичок: сервис был основан ещё в 2012 году (всего на год позже "Яндекс.Такси") и все эти годы работает на вполне плотном и ёмком китайском рынке. В сервис серьёзно вложились государственные китайские фонды и компании, в результате чего удалось не только улучшить условия поездок, но и расширить клиентскую базу. Сейчас только в КНР услугами Didi пользуется более 450 млн человек.

При этом бизнес-модель Didi предполагает, что сервис будет работать не только как агрегатор и связующее звено между водителем и клиентом, но и как партнёрская сеть. Согласно документам в открытом доступе, известно, что агрегаторы не успели освоить примерно 40% всего рынка услуг, на котором по-прежнему сильны позиции региональных сервисов такси и небольших игроков. Отобрать часть клиентов у крупных агрегаторов и зайти туда, где пока не могут работать "Яндекс.Такси", "Ситимобил", GETT и другие агрегаторы, Didi планирует с помощью своеобразной реферальной системы: например, пользователи и водители будут получать денежные бонусы за скачивание приложения по реферальной ссылке, а это значит, что у простых людей и водителей будет прямой интерес в распространении приложения на как можно большее количество устройств.

Чтобы всем было хорошо

Китайский агрегатор собрал крупнейших инвесторов. Только в условиях работы в КНР в уникальный сервис вложились как частные венчурные инвесторы, такие как россиянин Юрий Мильнер, хорошо известный в Кремниевой долине, так и крупные корпорации, например разработчик и производитель смартфонов Apple. В 2015 году, незадолго до начала процесса интеграции Didi в правовое поле РФ, инвестором фонда стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Мы попросили представителей РФПИ прояснить детали появления сервиса Didi на российском рынке, однако к моменту публикации свой ответ Фонд прямых инвестиций не предоставил. Особенность работы Didi в Китае отмечали многие эксперты: это гуманные тарифы, лояльная политика по отношению к водителям. Однако главное осталось за кадром: Didi "придушил" в КНР практически всех конкурентов.

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Произошло это не самым тонким образом. Для того чтобы конкурировать с Uber у себя дома, Didi не стал демпинговать, а сделал своеобразную e-commerce многоходовочку. • На первом этапе — разработка программы лояльности и хороший маркетинг. Эти программы позволили сервису получить дополнительных клиентов. • На втором этапе — установка контактов с небольшими игроками интернет-заказа автомобиля с водителем, а также активная пропаганда удобных инструментов взаиморасчёта среди "серых" таксистов и вывод последних из теневого сектора. • На третьем этапе — покупка большинства небольших игроков и активная реферальная программа, с помощью которой удалось переманить значительную часть водителей из Uber.

К 2015 году с захватом рынка в КНР было покончено, а ещё через год, в январе 2016-го, Didi купил китайское подразделение Uber за чудовищные $30 млрд. Где-то посередине этого пути в Didi вложилось и китайское правительство, благодаря чему удалось устранить часть административных барьеров, и уже к 2015 году единый китайский агрегатор такси начал спокойно подключать к своей системе таксопарки по всей стране.

Война внутри матушки-России

Главная интрига относительно механики работы Didi в России состоит в том, как именно китайский сервис будет заходить в Россию. С точки зрения фактов Didi уже пытается понять, как можно заработать в России денег. Питерское такси Bolt с яркими наклейками — это "пробник" Didi, который делает первые шаги на рынке. Но главная война за клиентские деньги у Didi, по мнению председателя кластера "Электронная коммерция" РАЭК Ивана Кургузова, ещё впереди.

Важно понимать, что мы говорим о сочетании рыночной силы, прибыльности, финансовой подушке и госрегулировании. Ну и о условиях работы. Например, "Яндекс" себя позиционирует как информационного посредника. Если Didi изобретёт какой-то другой инструмент в России помимо массовых "таксопарков", которые на самом деле ещё один агрегатор для подключения к сервисам такси, и сможет договориться с очень большим количеством "таксистов" по всей стране, то сможет подвинуть ключевых игроков на рынке Иван Кургузов председатель кластера "Электронная коммерция" РАЭК

В Китае Didi в буквальном смысле слова завалил клиентов и таксистов деньгами, отбирая рынок у Uber. И своего в конечном счёте добился: про Uber в КНР больше никто не вспоминает. В России такой трюк тоже может сработать, но проблема в том, что Didi уже год пытается появиться в полный рост и вся история с полноценным появлением сервиса пока никак не может перейти в активную фазу. По словам главного аналитика РАЭК Карена Казаряна, Didi уже не первый раз заходит на национальные рынки и захватывает их с помощью демпинга и огромных вливаний в продвижение — примерно так же, как AliExpress захватил российский рынок e-commerce.

В России появление нового крупного игрока, скорее всего, вызовет новую волну консолидации — в крупных городах России сейчас действуют как минимум шесть компаний, серьёзно конкурирующих друг с другом. При этом в регионах до сих пор большую часть рынка составляют таксопарки и диспетчерские, принимающие заказы по телефону и работающие в рамках конкретных населённых пунктов, поэтому есть куда расти. Если посмотреть на мировую практику, практически везде существуют два ведущих сервиса и локальные-региональные-специализированные, которые составляют им конкуренцию Карен Казарян главный аналитик РАЭК

В "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" не стали комментировать возможные планы китайского сервиса Didi на территории России и не предоставили комментарий по вопросу возможных изменений в условиях работы с водителями и таксопарками.

По мнению Казаряна, играть по-крупному на первых этапах развития владельцы Didi не решатся, а все усилия будут сосредоточены на партнёрстве со средними и региональными игроками. А расширяться есть куда. В марте 2020 года стало известно, что "Яндекс.Такси" не будет заниматься поглощением сервиса заказов такси "Везёт": компания отозвала ходатайство и не сообщала о дальнейших намерениях относительно этой сделки. С учётом того что цифровизация неизбежно уничтожит традиционные методы заказа такси, группу компаний "Везёт" вполне может выкупить китайский Didi, и через наработанную за много лет клиентскую базу есть хороший шанс зайти на рынок интернет-сервисов такси в России.