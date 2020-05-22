Образовательные кредиты будут выдавать на любую сумму на 15 лет

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что планируется выдавать студентам вузов образовательные кредиты на любую сумму на 15 лет.
— Это расширение программы кредитования с государственным участием, то есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка РФ и, соответственно, срок 15 лет, — сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Банком России проработать снижение ставок по образовательным кредитам с 8 до 3%. Российский лидер также призвал не завышать цены на обучение в вузах в условиях ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что Россия будет наращивать доступность бесплатного образования.