Особый случай. Чьи вклады теперь застрахованы на 10 млн рублей

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о повышении предельного размера страхового возмещения по банковским вкладам физических лиц. В некоторых случаях сумма такого возмещения может быть до десяти миллионов рублей. Но не для всех.

Казалось бы, это хорошая новость: ведь логично, что государство в период пандемии принимает законы о дополнительных гарантиях сохранности сбережений. Однако, во-первых, выплаты до десяти миллионов рублей полагаются только при определённых условиях, а во-вторых, речь в законе идёт не о классических вкладах, сохраняющих сбережения населения, а о деньгах, которые появились на счёте гражданина в результате перевода от третьей стороны.

Так, согласно принятому закону, претендовать на страховые выплаты до десяти миллионов рублей могут те граждане, на счетах которых оказались средства от продажи жилья; либо средства, сформированные на специальном счёте эскроу для покупки жилья; либо средства, полученные в результате принятия наследства; либо поступления социальных выплат или субсидий от государства; либо страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу или выплаты по исполнению решений суда. То есть всё это совсем не те деньги, которые откладывались на чёрный день.

Центробанк против

К сожалению, предложение ряда депутатов о том, чтобы для всех граждан России уровень застрахованной суммы был поднят хотя бы до 1,7 млн рублей, не было поддержано ни Центробанком, ни другими ведомствами. Хотя эта мера давно назрела. Ведь с 2003 года (когда была принята первая редакция закона о страховании вкладов) до сегодняшнего дня потребительские цены выросли на 292,74%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на слушаниях в Думе, ещё в мае 2019-го говорила о том, что ЦБ поддерживает идею повышения страховой суммы вкладов, но только если эта сумма образовалась на счёте у гражданина "в силу стечения обстоятельств". А глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что на счетах и вкладах физических лиц в российских банках лежит 30 трлн рублей и, по его мнению, часть этих средств государство может привлечь в рамках заимствований на внутреннем рынке, при этом он счёл возможным, чтобы банки использовали деньги физлиц не для выдачи кредитов, а для покупки государственных облигаций, тем самым поддержав экономику.

Банкиры и строители радуются

Вообще, создаётся впечатление, что чиновники реально убеждены, что у обычных людей и так всё неплохо. Ведь согласно заявлениям той же Набиуллиной: "...по количеству счетов вкладчиков 99,5% покрываются страховой защитой в размере 1,4 млн рублей. Люди хорошо информированы и обычно не держат на депозитах суммы, превышающие 1,4 млн рублей".