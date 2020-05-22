"Она хотела не задницей покрутить, а выжить!" В Ассоциации медсестёр вступились за тульскую коллегу в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестёр России Валерий Самойленко не разделяет критики в адрес медработницы из Тулы Надежды Жуковой, чьё фото в купальнике под защитным костюмом облетело все мировые таблоиды. Он рассказал, что перегрев в сочетании с нехваткой кислорода приводит к рвоте и потере сознания. Именно этого и пыталась не допустить его коллега, которая спасала пациентов в красной зоне, а вместо благодарности оказалась в опале.

— Пускай те, кто комментирует, вместо того чтобы муссировать по всей статье одну несчастную девицу, один раз выйдет в красную зону в этом костюме и узнает, что такое гипоксия ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет, — заявил Самойленко в эфире НСН. — Это сделано не для того, чтобы задницей покрутить перед пациентами, а для того, чтобы не умереть там.

Эксперт добавил, что пока в Санкт-Петербурге холодно, они со своими коллегами носят под защитным костюмом пижамы, но когда на улице будет +25, они будут ходить "точно так же".

— К девушке у меня только одно замечание. Не надо носить синтетику — тяжко. Хлопок, хлопок лучше, — подсказывает он.