"Он говорил от себя, но находил отклик у окружающих". Знакомый Бродского рассказал о дружбе с поэтом

Иосиф Бродский был не единственным выдающимся поэтом своего времени, однако у ленинградских писателей не было той степени экспрессии, которая была у автора стихотворения "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку". Об этом в интервью газете "Петербургский дневник" рассказал близкий друг поэта, историк архитектуры Михаил Мильчик.

По его словам, сначала он познакомился с творчеством поэта, а уже потом с самим Бродским. Их первая встреча была "поверхностной", поэтому дружба между ними завязалась не сразу. Началось всё с того, что Мильчик случайно столкнулся с Бродским, стоявшим в очереди к цистерне, где продавали пиво, на Литейном проспекте.

Историк позвал поэта в гости, поскольку тем вечером у него собиралась компания знакомых. И Бродский не смог отказать. Во-первых, потому что поэт был очень заинтересован в аудитории.

— Стихи тогда невозможно было напечатать, а ему хотелось донести их до многих людей, а заодно проверить, как люди на них реагируют, как принимают, захватывают ли стихи их. Он пришёл, правда очень поздно, и примерно час читал свои стихи, шёл первый час ночи, — рассказал Мильчик.

В свою очередь Бродский ответил хозяину встречи взаимным приглашением в гости. Так и завязалась долгая дружба между историком и поэтом.

По словам Мильчика, в своё время он даже не мог предположить, что дружит с нобелевским лауреатом. Впрочем, талант поэта был виден невооружённым глазом. При этом из чреды выдающихся ленинградских писателей он сильно отличался, в первую очередь своей экспрессией и незаурядностью.

— Важно, что настроение стихов Бродского выражало настроение многих людей. И это большое искусство: говорить от себя, но находить отклик у окружающих, — добавил он.

Мильчик также отметил, что после отъезда Иосифа за рубеж он сфотографировал те самые знаменитые полторы комнаты, в которых Бродский прожил ни один десяток лет.

— Я руководствовался "лирическими соображениями": в этой маленькой комнате было проведено много времени, оставалось много приятных воспоминаний. В ней мы не только читали стихи, но и слушали любимые пластинки, собирались дружными компаниями, — пояснил он.

Историк добавил, что благодаря этой фотографии музей Иосифа Бродского может ориентироваться, как, где и что из предметов мебели и вещей поэта стояло. Он подчеркнул, что подавляющее большинство объектов, к сожалению, остались только на фотографии: наследники продали мебель, а комнаты остались за государством. Впрочем, сохранились письменный стол Бродского, полка, книги, кресло и небольшой книжный шкаф.