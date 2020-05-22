На Кубани разработали первую в России автоматическую линию по производству медицинских масок

Предприятие в Краснодарском крае разработало первую в России автоматическую линию по производству трёхслойных медицинских масок из нетканых материалов с ультразвуковым узлом для припайки петель. Мощность оборудования составляет до 60 изделий в минуту, или до 75 тысяч штук в сутки.

Линию, производительность которой не уступает импортным аналогам, разработал и собрал завод "Краснодарстанкостроитель" при помощи краевых предприятий машиностроения и благодаря поддержке регионального Департамента промышленной политики.

— Автоматическая линия на 90% выполнена из комплектующих российского производства, прошла сертификацию. Благодаря совместным усилиям и компетенциям менее чем за два месяца было собрано высокотехнологичное оборудование, которое сегодня крайне востребовано, — рассказали Лайфу в Департаменте промышленной политики Краснодарского края.