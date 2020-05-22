Эпидемиолог предупредил, что коронавирусом начали чаще болеть подростки

В России наметилась тенденция роста заболевания новым коронавирусом подростков 15–17 лет, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
— В последние дни отмечаем тенденцию роста регистрации заболеваний у подростков 15–17 лет, и это говорит о том, что данная категория детей как раз менее всего соблюдает режим самоизоляции, — объяснил Горелов на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Напомним, за сутки в России выявили ещё 8894 случая коронавируса, у 42,2% пациентов нет клинических проявлений болезни.