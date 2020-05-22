"СССР разрушили, а созданную им систему не удалось". Путин отметил работу эпиднадзора — видео
Глава России спросил на совещании, кто из медиков был создателем этой системы.
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Президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации с коронавирусом в стране отметил работу санитарно-эпидемиологической системы, созданной ещё в СССР.
Российский лидер обратился с вопросом о том, кто в Советском Союзе создавал систему здравоохранения. Вирусолог Владимир Кутырев отметил, что речь — о Николае Семашко.
— Советский Союз разрушили, а созданные им системы не удалось, — подчеркнул Путин.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Российский лидер отметил, что темп снижения заболеваний пока неустойчивый, но он есть.