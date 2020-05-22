Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 мая 2020, 13:12
4716

"СССР разрушили, а созданную им систему не удалось". Путин отметил работу эпиднадзора — видео

Глава России спросил на совещании, кто из медиков был создателем этой системы.

Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации с коронавирусом в стране отметил работу санитарно-эпидемиологической системы, созданной ещё в СССР.

Российский лидер обратился с вопросом о том, кто в Советском Союзе создавал систему здравоохранения. Вирусолог Владимир Кутырев отметил, что речь — о Николае Семашко.

Советский Союз разрушили, а созданные им системы не удалось, — подчеркнул Путин.

Голикова: В мае серьёзно вырастет показатель смертности из-за коронавируса
Голикова: В мае серьёзно вырастет показатель смертности из-за коронавируса

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Российский лидер отметил, что темп снижения заболеваний пока неустойчивый, но он есть.

BannerImage
Анастасия Иванова
  • Новости
  • Путин
  • СССР
  • Коронавирус
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar