Голикова: В мае серьёзно вырастет показатель смертности из-за коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в мае из-за CoViD-19 показатель смертности серьёзно вырастет.

— Серьёзное увеличение показателя смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трёх недель, которые мы на сегодняшний день имеем, — сказал Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке с участием президента РФ.

Она также отметила, что медицинская система страны выдержала испытание, которым стала для неё эпидемия CoViD-19. По словам вице-премьера, в стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но, несмотря на это, регионам следует жёстко контролировать соблюдение санитарных и гигиенических мер.