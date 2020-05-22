Путин — главврачу коронавирусной клиники: Я вашим пациентом не являюсь. Надеюсь, и не придётся!

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ выразил признательность главному врачу московской больницы № 52 Марьяне Лысенко за отличную работу учреждения и его сотрудников в условиях пандемии.

Глава государства пояснил, что министр строительства Владимир Якушев, переболевший коронавирусом, лечился в этой клинике. После выписки глава ведомства с восхищением отзывался о сотрудниках больницы, их профессионализме и преданности делу.

— Передавайте самые наилучшие пожелания своим коллегам, слова признательности и благодарности от меня и всех ваших пациентов, — сказал президент. — Я, слава Богу, вашим пациентом не являюсь. Надеюсь, и не придётся!

При этом, добавил Путин, некоторые его коллеги высоко оценили квалификацию медиков 52-й больницы и отметили, что врачи всегда были рядом со своими больными и всячески им помогали.