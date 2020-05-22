"Надо же кому-то утки выносить". Лоза посоветовал обедневшему Тарзану устроиться медбратом

Певец и композитор Юрий Лоза посоветовал Сергею Глушко, более известному под псевдонимом Тарзан, устроиться работать медбратом, чтобы получать "какие-то денежки". Так артист отреагировал на жалобы мужа Наташи Королёвой на отсутствие дохода из-за пандемии коронавируса.

— Ну надо же утки кому-то выносить за больными, полы мыть. Почему бы нет? Пожалуйста, устраивайся и работай, чего завидовать-то? Всегда есть выбор. Врачам, может, завидовать не стоит, у них свои там плюсы и минусы, они же не зря деньги получают, — сказал певец Лайфу.

Лоза отметил, что в сложившейся ситуации трудно всем и он понимает слова Тарзана о том, что стриптизёрам сложно. Композитор предложил Глушко выступать на балконах, как это делают музыканты в Италии, однако им за это никто не платит. Также, считает артист, можно выкладывать в Сеть видео.

— Я же выкладываю в Сеть что-то, а стриптизёрам вообще просто: в Сеть можно выкладывать сколько угодно своих выступлений, хоть каждый день. Им же песни писать не надо, снял штаны — и всё, — заключил Лоза.