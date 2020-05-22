Все 107 пассажиров и членов экипажа разбившегося в Пакистане самолёта погибли

#planecrash We indian are with Pakistani Brothers.

pray for Pakistan 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/h3awEbsqJU — Ajey Nagar (@Carryminati65) May 22, 2020

При крушении самолёта Пакистанских международных авиалиний никто из 107 пассажиров и членов экипажа не выжил. Об этом сообщил мэр города Карачи, на жилые кварталы которого упал лайнер, передаёт Associated Press.

Самолёт упал на территорию густонаселённого жилого района на окраине города. Мэр Карачи Васим Ахтар сказал, что по крайней мере пять или шесть домов были разрушены в результате падения лайнера. На данный момент точно не известно, сколько жителей города пострадало в результате падения воздушного судна.

Представители гражданской авиации рассказали, что пилот рухнувшего лайнера успел связаться с диспетчерами перед крушением и заявил, что один из двигателей внезапно отказал. Капитан судна пытался приземлиться, когда разбился самолёт.

Очевидцы события рассказали, что Airbus A320 действительно пытался сесть два или три раза, прежде чем потерпел крушение в жилом районе недалеко от международного аэропорта Джинна.

Отметим, что премьер-министр Пакистана Имран Хан уже прокомментировал трагедию в социальной сети Twitter.

— Потрясён и опечален крушением PIA (самолёта Пакистанских международных авиалиний. — Прим. Лайфа). Немедленно будет возбуждено расследование инцидента. Молюсь и передаю соболезнования семьям погибших, — написал он.