Собянин: Нам удалось избежать худшего сценария развития ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария развития ситуации с коронавирусом, который можно наблюдать в других странах.

— Можно с уверенностью сказать, нам удалось избежать худшего сценария, который разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов, — сказал градоначальник столицы на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ с участием президента России Владимира Путина.

Собянин также отметил, что количество выявляемых больных в Москве уменьшилось в два раза, несмотря на то что каждый день делается более 50 тысяч ПЦР-тестов, не считая иммуноферментного анализа и экспресс-тестов.