Блогерша собралась продать девственность за 9 млн ради борьбы с CoViD-19, но этого никто не оценил

У блогерши Сары Салсабилы из Индонезии, известной в соцсетях как Сара Кейл, почти 340 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Девушка активно демонстрирует свою красивую жизнь: кадры из путешествий, брендовые вещи, дорогие машины. Однако недавно она придумала кое-что поинтереснее.

Фото © Instagram / sarahkeihl

Инста-дива шокировала пользователей, сделав неожиданное заявление. Девушка объявила "аукцион неслыханной щедрости": решила продать свою девственность ради борьбы с CoViD-19. Она назначила цену в два миллиарда индонезийских рупий (≈ 9,5 миллиона рублей) и вырученные деньги пообещала отдать работникам коронавирусного фронта и пострадавшим во время пандемии.

Фото © Instagram / sarahkeihl

Одно из самых трудных решений в моей жизни. Возможно, некоторые из вас меня поймут. Я хочу сделать это, чтобы собрать средства для помощи пострадавшим от CoViD-19 Сара Кейл

Фото © Instagram / sarahkeihl

Однако её затея обернулась едва ли не травлей. На блогершу обрушились с бурной критикой в соцсетях, обвиняя в аморальности, кощунстве, неискренности, хайпе и даже называли девушкой лёгкого поведения. Её заявление вызвало широкий резонанс в обществе, и некоторые влиятельные личности намекнули, что такими темпами ей недалеко до тюрьмы. Ведь за подобное безнравственное поведение по местным законам она может получить до семи лет, пишет Okezone celebrity.

Фото © Instagram / sarahkeihl