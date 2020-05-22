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Блогерша собралась продать девственность за 9 млн ради борьбы с CoViD-19, но этого никто не оценил

Провокационная затея девушки обернулась против неё самой.

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Фото © Instagram / sarahkeihl

У блогерши Сары Салсабилы из Индонезии, известной в соцсетях как Сара Кейл, почти 340 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Девушка активно демонстрирует свою красивую жизнь: кадры из путешествий, брендовые вещи, дорогие машины. Однако недавно она придумала кое-что поинтереснее.

Фото © Instagram / sarahkeihl

Инста-дива шокировала пользователей, сделав неожиданное заявление. Девушка объявила "аукцион неслыханной щедрости": решила продать свою девственность ради борьбы с CoViD-19. Она назначила цену в два миллиарда индонезийских рупий (≈ 9,5 миллиона рублей) и вырученные деньги пообещала отдать работникам коронавирусного фронта и пострадавшим во время пандемии.

Фото © Instagram / sarahkeihl

Одно из самых трудных решений в моей жизни. Возможно, некоторые из вас меня поймут. Я хочу сделать это, чтобы собрать средства для помощи пострадавшим от CoViD-19

Сара Кейл

Фото © Instagram / sarahkeihl

Однако её затея обернулась едва ли не травлей. На блогершу обрушились с бурной критикой в соцсетях, обвиняя в аморальности, кощунстве, неискренности, хайпе и даже называли девушкой лёгкого поведения. Её заявление вызвало широкий резонанс в обществе, и некоторые влиятельные личности намекнули, что такими темпами ей недалеко до тюрьмы. Ведь за подобное безнравственное поведение по местным законам она может получить до семи лет, пишет Okezone celebrity.

Фото © Instagram / sarahkeihl

После сокрушительной негативной реакции блогерша поспешила оправдаться и заявила, что аукцион был фейковым. Якобы она придумала его как "сатиру" на тех, кто до сих пор несерьёзно относится к пандемии. "Я никогда не продавала себя или своё достоинство", — заключила Сара. И предложила продуктовую помощь пострадавшим.

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