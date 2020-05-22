"Самая красивая женщина в мире" выложила фото в бикини, которое готово было слететь в любой момент

Популярная 23-летняя топ-модель не даёт фанатам заскучать, публикуя фото одно жарче другого. В этот раз девушка продемонстрировала, как она сейчас проводит время. На фото посвежевшая модель предстала в слишком маленьком купальнике, который мало что прикрыл. Позу и ракурс девушка выбрала тоже не самые приличные, и подписчикам жарко стало не только от солнца. Зелёное бикини с золотыми украшениями идеально подошло к загорелой коже Беллы, о чём ей поспешили сообщить фанаты.

Фото © Instagram / bellahadid

Ты такая красивая, я прям не могу😫 Majorbellahadid

Самая красивая женщина из ныне живущих! Erosmua

О да, Белла, зелёный тебе ОПРЕДЕЛЁННО идёт Nataliielehman

Фото © Instagram / bellahadid

Белла очень серьёзно относится к самоизоляции и вирусу. Она регулярно напоминает поклонникам основные правила: нужно сидеть дома, мыть руки, не трогать лицо и так далее. Это девушка показывает и на своём примере. После начавшейся паники модель переехала из Нью-Йорка на семейную ферму в Пенсильвании, где сейчас проводит время вместе с 56-летней мамой Иоландой и сестрой Джиджи, которая ждёт ребёнка от певца Зейна Малика, экс-участника группы One Direction, пишет News.com.

Фото © Instagram / bellahadid