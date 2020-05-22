Собянин призвал сохранить в Москве строгие ограничительные меры

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице следует сохранять строгие ограничительные меры для борьбы с CoViD-19.

— Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер по санитарной изоляции, самоограничения, требований по масочному режиму. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте. И, конечно, достаточно жёсткие требования по работе предприятий, — сказал Собянин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке с участием президента РФ.