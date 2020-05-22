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Путин: В России осенью возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом

Президент призвал иметь это в виду, выходя из режимов ограничений.

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Фото © Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин призвал прислушиваться к российским и зарубежным специалистам, которые говорят о возможности второй волны заболеваемости коронавирусом.

Постепенно выходя из режимов ограничений, нам нужно думать и о том, о чём говорят специалисты, что может быть ещё и другая волна, которая возможна осенью, в конце октября — ноябре, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что необходимо иметь в виду эти прогнозы и быть готовыми к такому развитию событий.

Ранее президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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