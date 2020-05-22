Путин: В России осенью возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал прислушиваться к российским и зарубежным специалистам, которые говорят о возможности второй волны заболеваемости коронавирусом.

— Постепенно выходя из режимов ограничений, нам нужно думать и о том, о чём говорят специалисты, что может быть ещё и другая волна, которая возможна осенью, в конце октября — ноябре, — сказал российский лидер.