"Интуичить не надо!" Путин предложил опираться на рекомендации медиков при открытии курортного сезона

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Президент России Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили начало курортного сезона на Кубани и условия для открытия первых после карантина гостиниц.

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь необходимо понять, как и с какого времени граждане могут начинать бронировать гостиницы, если будет принято решение об открытии. Этот вопрос Путин предложил обсудить с главным санитарным врачом края.

— Если позволит эпидситуация, откроем гостиницы во второй половине июня, ближе к июлю. Посмотрим на динамику. К нам приедут отдыхающие со всей страны, и нам важно то, как они себя чувствуют, — подчеркнул Кондратьев в ходе разговора с российским лидером по видеосвязи.

При этом Кондратьев добавил, что где-то придётся "интуичить, чувствовать" ситуацию, чтобы в начале июня объявить, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты Кубани.

— Интуичить не надо, надо опираться на реальную обстановку, смотреть, как ситуация будет развиваться. Вовремя, но не забегая вперёд, принимать решения, — отметил президент.

Кроме того, Кондратьев попросил у Путина включить отели, гостиницы и санатории в список системообразующих предприятий для того, чтобы их владельцы могли получить льготы из-за вспышки коронавируса.