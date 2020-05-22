НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Никаких симптомов не было". Жена Погребняка рассказала о заболевшем CoViD-19 супруге

Девушка отметила, что положительные результаты анализов стали шоком для всей семьи.

947

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария рассказала, что у супруга, у которого накануне выявили коронавирус, не было никаких симптомов болезни. Об этом сообщает телеканал "360".

Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный [тест на] CoViD-19, мы были шокированы, — рассказала она.

Девушка уточнила, что сейчас футболист проходит обследование. Анализы на коронавирус взяли также у Марии и троих сыновей, результаты пока не известны. Супруга спортсмена рассказала, что чувствует себя нормально, а у детей поднялась температура.

Мария призналась, что напугана, ситуация с болезнью супруга разворачивалась "молниеносно". Сейчас он находится с врачами "Урала" и не отвечает на звонки.

Напомним, о болезни Погребняка сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Спортсмен чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Выбор редакции

Loading...