У футболиста Погребняка выявлен коронавирус

— Павел сейчас чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Если бы не тестирование, то мы ничего бы не узнали. Надеемся, что болезнь так и пройдёт в бессимптомном виде и никаких осложнений не будет. Сейчас он находится под постоянным присмотром врачей. Все необходимые лечебные и диагностические мероприятия уже производятся. Надеемся, это не скажется сильно на подготовке к возобновлению сезона, — пояснил пресс-атташе клуба Лайфу.