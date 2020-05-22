У футболиста Погребняка выявлен коронавирус

Футболисты екатеринбургского "Урала" сдали тесты на коронавирус. Все результаты были отрицательными, кроме теста Павла Погребняка. У него был диагностирован коронавирус.
❗️Павел Погребняк сдал положительный тест на COVID-19— ФК Урал (@FCURAL) May 22, 2020
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Тесты остальных представителей клуба дали отрицательный результат.
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— Павел сейчас чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Если бы не тестирование, то мы ничего бы не узнали. Надеемся, что болезнь так и пройдёт в бессимптомном виде и никаких осложнений не будет. Сейчас он находится под постоянным присмотром врачей. Все необходимые лечебные и диагностические мероприятия уже производятся. Надеемся, это не скажется сильно на подготовке к возобновлению сезона, — пояснил пресс-атташе клуба Лайфу.
Ранее стало известно, что у "Динамо" сразу несколько игроков больны коронавирусной инфекцией, у "Локомотива" новый вирус обнаружен у Джефферсона Фарфана, а у "Рубина" заразился Константин Плиев.