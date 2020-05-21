У России хотят отобрать хоккейный ЧМ. Насколько это реально?

86-й чемпионат мира по хоккею должен пройти в мае 2023 года в России. Место действия — Санкт-Петербург. Это решение Международная федерация хоккея на льду утвердила год назад, однако несогласные внезапно обнаружились сейчас. Швейцария намерена отобрать у России право на проведение международного турнира.

В чём проблема?

Чемпионат мира по хоккею в этом году должен был проводиться в Швейцарии, уже в это воскресенье планировалось провести финальный матч, но соревнования по понятным причинам пришлось отменить. Причём переносом, как в случае с Олимпиадой и чемпионатом Европы по футболу, дело не ограничилось. Дело в том, что хоккейные мундиали проходят не раз в четыре года, как футбольные, а каждый год. Поэтому уже есть утверждённый график на ближайшие несколько лет:

2021 год — Белоруссия (Минск) и Латвия (Рига);

2022 год — Финляндия (Тампере и Хельсинки);

2023 год — Россия (Санкт-Петербург);

2024 год — Чехия (Прага и Острава);

2025 год — Швеция и Дания.

Швейцарцы очень расстроились, что остались без турнира в этом году, и решили попробовать всё-таки его заполучить. Но для этого ЧМ нужно у кого-то отобрать.

Какие аргументы?

Издание Iltalehti (кстати, финское, а не швейцарское) расписало весьма яркую картину проведения чемпионата мира 2023 года именно в Швейцарии. Не в пользу России приводится два главных аргумента: отставание от графика при строительстве арены в Санкт-Петербурге и четырёхлетний бан российского спорта от WADA, который пока не утверждён.

Кроме того, издание недвусмысленно упоминает, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель — швейцарец, да ещё и в хороших отношениях с Владимиром Путиным, что должно только поспособствовать проведению ЧМ-2023 в Швейцарии.

Рене Фазель и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

— Фазель — хороший друг Владимира Путина. Отдав турнир в Швейцарию, можно не только не стать жертвой, но и немного спасти лицо. Кроме того, Россия может выглядеть положительно, добровольно отдав турнир в Швейцарию, которая лишилась чемпионата мира — 2020, — утверждает Iltalehti.

Как всё обстоит на самом деле?

Издание утверждает, что Швейцария всерьёз надеется на то, что Россия не успеет построить хоккейную арену.

Швейцария надеется на две вещи. Первое — это тот факт, что в Питере должны построить самую большую арену на 23 тысячи зрителей. Но, согласно швейцарским источникам, строительство отстаёт от графика — нет уверенности, что стройка будет завершена вовремя и арена сможет принять хоккейные матчи Пекка Ялонен Финский журналист

Речь идёт о новой арене, которая должна быть построена на месте спортивно-концертного комплекса "Петербургский", незапланированное обрушение которого произошло ещё в конце января 2020 года. В марте здание окончательно демонтировали и вывезли мусор. В статье утверждается, что стройка отстаёт от графика. Это очевидный намёк на простой из-за пандемии коронавируса. Вот только тут швейцарцы просчитались. В Москве все стройки возобновились 12 мая, а в Санкт-Петербурге их и вовсе не останавливали, а даже если бы это и случилось, то условный полуторамесячный простой вряд ли бы настолько выбил из графика, что объект не успели бы сдать к 2023 году.

Разрушенный СКК "Петербургский". Фото © ТАСС / Роман Пименов

Причём в материале Iltalehti как бы невзначай упоминается Swiss Life Arena, которая должна быть построена в Цюрихе аккурат к 2023 году. Что ж, придётся её пока обкатать.

Спекуляции вокруг бана российского спорта ещё более надуманные. Да, решение о запрете проведения в России крупных международных соревнований в течение четырёх лет действительно есть. Но Россия подала апелляцию в Международный спортивный арбитраж и намерена обжаловать этот вердикт. И пока говорить об отмене турниров очень преждевременно. Санкт-Петербург уже подтвердил УЕФА своё намерение остаться хозяином чемпионата Европы по футболу, который перенесли на 2021 год. Финал Лиги чемпионов тоже пока в силе. Так почему вдруг нужно раньше времени отказываться от хоккея?

Что об этом думает Международная федерация?

Позицию Швейцарии, высказанную в материале, якобы поддерживают и в Международной федерации хоккея на льду (IIHF), утверждает Iltalehti со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Дескать, раз уж такое дело, то пускай Россия ждёт до 2026 года, никто против не будет.

Если Международное антидопинговое агентство не изменит своё решение, то Россия не сможет принять у себя чемпионат мира 2023 года. IIHF не будет иметь ничего против переноса ЧМ в Швейцарию Калерво Куммола вице-президент IIHF

Однако Рене Фазель решительно разбил все эти высосанные из пальца аргументы. По словам президента IIHF, речи о том, чтобы забрать турнир у России, в принципе не идёт. Да, стройку сейчас не проверить, но он уверен, что Питер сдаст арену в срок. А вот ждать 2026 года, чтобы провести чемпионат мира, придётся как раз швейцарцам, а не нам. И вообще, в России невозможное возможно.

— Факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене, Чехия — 2024 года, Швеция и Дания — 2025 года, Швейцария хочет организовать чемпионат мира 2026 года. Что касается проблем, связанных со строительством новой арены, то пока рано что-то говорить. Нам надо ждать сентября, чтобы понять, как изменилась ситуация с коронавирусом. Я помню Сочи, когда были проблемы, связанные с завершением строительства арен, но в России невозможные вещи делают возможными, — цитирует Фазеля ТАСС.