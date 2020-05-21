Орзул вспомнила о скандальной интрижке с Дзюбой. Зачем спустя пять лет она решила оправдаться?

Телеведущая "Матч ТВ" Мария Орзул в прямом эфире в "Инстаграме" рассказала, как пережила громкий скандал из-за поцелуев с игроком сборной России Артёмом Дзюбой.

Для начала давайте вспомним предысторию. Произошла она в 2015 году перед и без того скандальным матчем сборной России с Черногорией в рамках отбора на Евро-2016. Лайф на видео снял около отеля страстно целующихся и обнимающихся в машине Дзюбу и Орзул. Это видео стало настоящей сенсацией. Ведь Мария была замужем, и у Дзюбы была семья.

Роман телеведущей и футболиста на этом был закончен. Артём смог сохранить брак и примириться с женой Кристиной, а в скором времени после скандала у них родился второй сын. Муж Марии Александр Тащин (на тот момент глава дирекции спортивных программ на телеканале "Россия 24") сразу же подал на развод.

Позже Артёма много раз спрашивали об этом. Он признавался, что произошедшее заставило его о многом задуматься.

Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Я иначе взглянул на всё. Пересмотрел ценности. Я осознал, что могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на всё остальное наплевать! Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось всё сохранить

Артём Дзюба

А вот Мария ни разу не комментировала этот скандал. Да и вообще о ней было слышно немного. После закрытия телеканала "Россия-2" она перешла на "Матч ТВ", где периодически появляется в эфирах. О личной жизни 37-летней телеведущей практически ничего не известно. Одно время у неё был роман с бильярдистом , который оказался младше неё на восемь лет.

И вот спустя пять лет Орзул открыто рассказала, как переживала тот скандал. Это был огромный монолог в прямом эфире, части которого мы приведём.

— Вообще, люди очень жестокие. К сожалению, личное дело стало публичным. И всё это было раздуто до такой степени, — сказала Мария в прямом эфире в "Инстаграме", который она проводила вместе с Марией Командной. — Когда всё это произошло, на меня, по-моему, ополчилась вся пресса. Мне звонили из программ Малахова, Гордона и звали прийти. Я же не стала этого делать, но могла прийти и рассказать, как было на самом деле. Все тогда писали "замужняя Мария Орзул", но на тот момент мы с мужем уже год или полтора не жили вместе.

Меня называли любовницей, но я не была никакой любовницей! Это просто бред какой-то! Но даже не в этом дело. Что было, то было. Другие порой такое вытворяют, а тут на меня ополчились из-за какого-то трёхсекундного поцелуя... Прошло уже пять лет, а травля продолжается Мария Орзул Телеведущая

Мария также призналась, что сейчас она философски относится к тому скандалу.

— У меня через месяц после скандала был день рождения. И представляете, какой я первый комментарий увидела в соцсети? Это было: "С днём рождения, шлюха!". Я по жизни очень мягкая и ранимая, но тогда я довела себя настолько, что даже лежала под капельницами. Для меня это был просто ад, — вспомнила Мария. — Сейчас я живу по другому принципу: ты не услышишь, как над тобой смеются остальные, если будешь смеяться громче всех. Думайте, что хотите, я теперь стараюсь относиться к произошедшему философски.

Орзул со своим бывшим мужем. Фото © Соцсети

Орзул также сообщила, что ей до сих пор припоминают интрижку с Дзюбой.

— И главное, что спустя столько лет меня до сих пор спрашивают, как там Дзюба. Я с ним не общалась и не общаюсь. Это реально какое-то сумасшествие! Даже спрашивают: "Сколько сантиметров у Дзюбы?". Иногда терпения не хватает. Такое количество хейта обрушилось на меня! Они думают, что плюнули в меня и всё, но у меня тонкая душевная организация, — отметила Мария.

Не совсем понятно, почему Мария спустя столько времени решила вспомнить о том скандале. Ведь у Дзюбы сейчас в жизни всё отлично. Он главная футбольная звезда России прямо сейчас. Он примерный семьянин, в "Инстаграме" которого много семейных видеозаписей с детьми. И вновь упоминать его, возвращаясь к той сенсационной истории, как минимум странно.