"От меня воняло мусоркой". Как бывший бомж стал звездой UFC

Сегодня Фрэнсис Нганну — топовый боец, супертяжеловес, поражающий своей мощью. Его обожают в UFС за зрелищность в клетке. Просто посмотрите на него в деле.

Однако жизнь Нганну не всегда была такой яркой. Он прошёл через боль и лишения. Этот человек показал, что значит следовать своей мечте, когда кажется, что весь мир против тебя.

Тяжёлое детство

Нганну родился в маленькой деревне Камеруна Батье. Он рос в полнейшей бедности. Рано начал работать, чтобы получить хотя бы какие-то деньги. Его семья еле сводила концы с концами. При этом вечерами он самостоятельно занимался спортом. И у него зародилась мечта — стать боксёром. Кумиром Фрэнсиса был Майк Тайсон. Но для осуществления мечты ему нужно было покинуть родные края.

У нас не было денег. У меня было очень тяжёлое детство. Это когда у тебя много амбиций и планов, но твоя единственная задача на день — найти деньги, чтобы прокормить себя и выжить Нганну

Когда он решил стать боксёром, ему было уже 22 года… Это не то чтобы поздно, а критически поздно. Но Нганну всё же решает уехать во Францию, где можно и заработать деньги, и заниматься спортом. Однако не всё было так просто. Ему пришлось ещё целых четыре года копить средства, чтобы осуществить переезд. Плюс его ещё подкосил гепатит В, от которого пришлось долго лечиться.

Перед поездкой в Европу он некоторое время находился в Марокко, которое оставило не самое приятное воспоминание в его жизни.

Работы у меня не было, иногда мы жили в лесу и прятались от копов. Я в таком дерьме жил... Мы две недели могли не принимать душ. Мы ходили, как бомжи. Еды не было, и от нас воняло мусоркой Нганну

Эмиграция во Францию

Как вы понимаете, денег легально пересечь границу у него не было. Он вместе с другими эмигрантами поплыл на надувной лодке, гребя руками… Так в возрасте 26 лет он всё же оказался в Париже. Без связи и денег. Но с мечтой стать профессиональным боксёром.

Франция не сразу приняла его с распростёртыми объятиями. В первую очередь он обратился в приют для эмигрантов в Париже, но условия там были ужасные. По его словам, в приюте царили сплошная антисанитария, грязь и вонь. Потому спал Нганну прямо на улице. Позже приобрёл себе спальный мешок, чтобы было теплее. Он брался за разные работы — от мойщика машин до охранника в ночном клубе.

Нганну решил всё же попытать своё счастье и пришёл в один из спортивных залов, сказав, что у него нет денег, но он хочет тренироваться. И хозяин зала разрешил ему заниматься бесплатно. Там же его приметили и предложили попробовать себя в ММА. Нганну сначала отказался, ведь он мечтал стать боксёром.

Новые знакомства в зале и упорство в тренировках сделали своё дело. Нашлись люди, которые помогли оформить документы и получить рабочую визу. Позже он всё же дебютировал в ММА, потому что это приносило хорошие деньги.

Он сразу же ярко заявил о себе, что позволило Нганну отправиться в США, где его принял сам президент UFC Дана Уайт. Так весь спортивный мир узнал о нём. На сегодня на его счету 18 боёв, в которых он одержал 15 побед, 11 из них — нокаутом. Сейчас Нганну — номер два в списке сильнейших тяжеловесов лучшей бойцовской лиги в мире UFC. Его удар считают самым тяжёлым среди всех бойцов мира вне зависимости от вида боевых искусств.

Да, он не стал боксёром, как мечтал... Но от этой идеи он до сих пор не отказался. 33-летний боец смешанных единоборств планирует всё же когда-нибудь выйти на ринг. Об этом он сказал лично своему кумиру детства Майку Тайсону во время интервью и получил от легенды бокса "благословение". И теперь, зная его биографию, нет сомнений, что однажды мы увидим его на ринге.