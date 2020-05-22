В США загадочный "детский" воспалительный синдром нашли у взрослых

В США у нескольких молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет обнаружили новый воспалительный синдром, схожий с болезнью Кавасаки у детей. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на работников здравоохранения.

По информации издания, 20-летний пациент с синдромом находится на лечении в Сан-Диего, ещё один 25-летний молодой человек пребывает в стационаре со схожими симптомами в больнице Лонг-Айленда. Кроме того, несколько людей 20–25 лет с синдромом госпитализированы в Нью-Йорке.

Детский врач Дженнифер Лайтер, которая специализируется на инфекционных заболеваниях, рассказала, что данный синдром у детей схож с болезнью Кавасаки, которая характеризуется воспалением кровеносных сосудов. В свою очередь, у взрослых синдром протекает намного тяжелее, чем у детей.

При этом врач Джейн Бёрнс, которая занимается исследованием болезни Кавасаки у детей в Калифорнийском университете, добавила, что особую сложность представляет диагностика нового воспалительного синдрома у взрослых. Медики, которые лечат старших пациентов, никогда не сталкивались с подобным, поскольку это детское заболевание.

Отметим, что новый воспалительный синдром схож также с инфекционно-токсическим шоком. В частности, заболевание может провоцировать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту и диарею, а также увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы, красный язык, опухшие руки и ступни.

В свою очередь, у молодёжи в возрасте 20–25 лет болезнь поражает несколько органов, в том числе сердце.