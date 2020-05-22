Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане

— В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — цитирует текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Напомним, сегодня днём в городе Карачи разбился самолёт Пакистанских авиалиний. Он выполнял внутренний рейс, на борту было 107 человек. Лайнер рухнул прямо на жилой район. Пока точных данных о погибших и пострадавших нет — Associated Press сообщает, что погибли все пассажиры и члены экипажа, а по данным Reuters, есть выжившие.