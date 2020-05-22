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Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане

На борту самолёта было 107 пассажиров и членов экипажа. Число погибших устанавливается.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта на жилые дома в городе Карачи. Телеграмма направлена президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Имрану Хану.

В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — цитирует текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Напомним, сегодня днём в городе Карачи разбился самолёт Пакистанских авиалиний. Он выполнял внутренний рейс, на борту было 107 человек. Лайнер рухнул прямо на жилой район. Пока точных данных о погибших и пострадавших нет — Associated Press сообщает, что погибли все пассажиры и члены экипажа, а по данным Reuters, есть выжившие.

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