Стоп-слово — "котлета". Сябитова рассказала, как не разругаться на самоизоляции

Чтобы избежать серьёзных конфликтов в семье, которые могут привести к разрыву отношений или разводу, можно использовать кодовое слово, которое будет означать, что ссора зашла слишком далеко. Таким советом поделилась самая известная сваха России, ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова.

— Мы просто договорились, кстати, всей семьёй, что как только наступает момент, ещё до точки невозврата, мы говорим кодовое слово. Для нас кодовое слово было "котлета". Во-первых, это смешно, во-вторых, уводит в сторону, это отвлекающий манёвр. Мы разворачивались и уходили по разным углам. Это очень хороший способ отвлечься, — рассказала она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".