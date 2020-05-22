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Стоп-слово — "котлета". Сябитова рассказала, как не разругаться на самоизоляции

Ведущая "Давай поженимся" подчеркнула, что основная задача по организации домашнего быта лежит на женщине.

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Фото © ТАСС / Александра Краснова

Чтобы избежать серьёзных конфликтов в семье, которые могут привести к разрыву отношений или разводу, можно использовать кодовое слово, которое будет означать, что ссора зашла слишком далеко. Таким советом поделилась самая известная сваха России, ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова.

Мы просто договорились, кстати, всей семьёй, что как только наступает момент, ещё до точки невозврата, мы говорим кодовое слово. Для нас кодовое слово было "котлета". Во-первых, это смешно, во-вторых, уводит в сторону, это отвлекающий манёвр. Мы разворачивались и уходили по разным углам. Это очень хороший способ отвлечься, — рассказала она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Сябитова также подчеркнула, что домашним бытом по большей части должны заниматься женщины. "Хозяйки семьи" должны вернуть домочадцев в рабочее состояние и избавить от ощущения отпуска в самоизоляции.

Ранее профессор из США заявила о росте числа разводов и случаев домашнего насилия из-за пандемии.

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