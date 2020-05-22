Подмосковье отменяет пропускной режим

С завтрашнего дня в Московской области отменяется действие цифровых пропусков, которые ранее были введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

— Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны, жить, учиться, работать, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки, — объяснил Воробьёв.

При этом он отметил, что, если необходимо попасть в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно будет оформить документ на мос.ру. В столице другая плотность населения, поэтому там такая мера пока сохраняется, пояснил глава региона.