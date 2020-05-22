Махачкала вводит карантин на дни Ураза-байрама

Махачкала с 23 по 26 мая, в дни Ураза-байрама, закроется на карантин из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте администрации дагестанской столицы.

— В период празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам с 23 по 26 мая будет введён карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, — говорится в сообщении.

В этот период въезд в город и выезд из него будут запрещены. При этом ограничительные меры касаются и пешеходов. С 23 по 26 мая в Махачкале полностью запрещено движение транспорта. Исключение сделано лишь для бригад скорой помощи, экстренных и ремонтных служб, а также машин, вывозящих мусор или доставляющих товары первой необходимости.

Кроме того, во второй половине дня не будут работать рынки и ярмарки.

Также в администрации города подчеркнули, что в период Ураза-байрама будут усилены мероприятия по дезинфекции в продуктовых магазинах, аптеках, на предприятиях и социальных объектах. Кроме того, в эти дни правоохранители тщательнее будут следить за тем, чтобы граждане носили защитные маски и перчатки.