"Хватит над девчонкой издеваться!" Онищенко заступился за тульскую "медсестру в купальнике"

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко вступился за медсестру из Тулы, которая надела защитный костюм поверх купальника, и отметил, что нужно делать нормальную одежду для врачей, чтобы она защищала и была комфортной.
— Она и сама, наверное не понимала, что она делала. Вот в этом вот комбинезоне, в этом скафандре, вот надеть бы на того, кто придумал это... Хватит над девчонкой издеваться! А если теперь мужа найдёт, так я поеду на свадьбу к ней, если позовёт! — сказал он в беседе с Лайфом, отметив, что девушка надела достаточно не вызывающий купальник.
Онищенко подчеркнул, что медики сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, не боятся болезни и выдерживают длинные рабочие смены, что очень тяжело, а форма придаёт дополнительный дискомфорт. Депутат ГД отметил, что в существующих костюмах невозможно даже нормально сходить в туалет. По словам бывшего главного санитарного врача России, медикам необходима современная комфортная одежда.
Ранее же Онищенко назвал поступок медсестры неэтичным, но призвал не судить медика.
Напомним, инцидент произошёл накануне. В своё оправдание медсестра объяснила, что в защитном костюме очень жарко и некомфортно работать.