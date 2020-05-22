"Хватит над девчонкой издеваться!" Онищенко заступился за тульскую "медсестру в купальнике"

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко вступился за медсестру из Тулы, которая надела защитный костюм поверх купальника, и отметил, что нужно делать нормальную одежду для врачей, чтобы она защищала и была комфортной.

— Она и сама, наверное не понимала, что она делала. Вот в этом вот комбинезоне, в этом скафандре, вот надеть бы на того, кто придумал это... Хватит над девчонкой издеваться! А если теперь мужа найдёт, так я поеду на свадьбу к ней, если позовёт! — сказал он в беседе с Лайфом, отметив, что девушка надела достаточно не вызывающий купальник.