Учёные впервые протестировали сверхбыстрый микрочип для интернета

Учёные из Центра оптических наук в университете Суинберн показали сверхбыстрый микрочип, который в перспективе может быть интегрирован во все мобильные устройства, компьютеры и даже человеческое тело. В ходе эксперимента исследователи добились уникальной для мобильных чипов скорости передачи данных — 44,2 терабит в секунду. При этом точные размеры чипа составляют 5 x 9 мм, а толщина составляет меньше миллиметра.

Биологи и физики утверждают, что преимуществом нового чипа является его способность максимально использовать существующую инфраструктуру для удовлетворения потребностей, которые могут возникнут у пользователя в ближайшем будущем. Размеры чипа позволяют (в идеальных условиях) скачать 1000 фильмов в HD-качестве за одну секунду. Другая область для применения чипов — биомедицинские исследования.