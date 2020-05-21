Где записаться на бесплатное чипирование и как подключить сердце к 5G? Все способы поклонения рептилоидам

Как только пандемия коронавируса захлестнула Европу, в Сети появились мемы про 5G, а позже и про чипирование. Пользователи Сети шутят, что вышки 5G заражают людей CoViD-19, а сама болезнь служит предлогом властей для вживления чипов населению. Рассказываем, как родились эти мемы, а заодно объясняем, почему 5G и чипирование, наоборот, полезно.

Как появился мем про 5G и CoViD-19?

Сообщения о вышках 5G, способствующих распространению коронавируса, начали появляться ещё в январе этого года. Источником стал сайт про конспирологические теории Rumor Mill News Agency. Автор статьи акцентирует внимание на том, что в Ухани запуск 5G случился одновременно со вспышкой CoViD-19. Он предполагает, что миллиметровые волны ослабили иммунитет людей и те быстро друг друга заразили.

Спустя пару дней скриншот с выдержкой из статьи опубликовали в группе Stop 5G UK в "Фейсбуке". На пост отреагировали сотни людей. Лайк за лайком, репост за комментарием… Уже в середине марта сообщения про связь между 5G и коронавирусом начали появляться на страницах селебрити. Одной из первых на утку купилась певица Кери Хилсон (её имя может ни о чём не говорить, но вы всё равно наверняка её видели и слышали в клипе на песню The Way i Are ). Она написала в "Твиттере" (где на неё подписано более четырёх миллионов человек), что, дескать, умные люди, создававшие петиции против 5G, годами пытались предупредить всех нас о том, что новая технология — радиоактивная. Никто их не слушал, а теперь посмотрите, что творится в Китае: 1 ноября 2019 года там запустили 5G — и люди на улицах попадали замертво.

С похожим заявлением вскоре выступили и другие публичные люди: актёр Вуди Харрельсон, певица M.I.A., президент Бразилии Жаир Болсонару и не только. В общем, фейк ушёл в народ. И только в апреле профильная пресса начала на него реагировать . Раз за разом повторяя, что нет научных подтверждений вредоносному влиянию 5G на человека. Хотя ещё в феврале за них это сделала британская независимая организация по проверке фактов Full Fact.

Вскоре фейк о связи 5G с коронавирусом добрался и до России. Хотя к тому моменту было достаточно опровержений и на русском языке, некоторые звёзды всё равно принялись кошмарить своих подписчиков в соцсетях. Преуспела в этом деле прежде всего Виктория Боня. В "Инстаграме" (более семи миллионов подписчиков) обличению 5G она посвятила целую серию видеороликов, а после пошла рассказывать правду и на телевидение .

Параллельно с этим большая часть пользователей Интернета смеялась над конспирологической теорией. Кто-то делал по её мотивам мемы, другие подыгрывали и давали домашним точкам доступа Wi-Fi провокационные названия, третьи — те, кто постарше, — вспомнили, что и GPRS тоже в своё время винили в выжигании мозгов.

А при чём тут чипирование?

Конспирологические теории вокруг крупных корпораций возникали всегда. И они частично оправданны. У компаний Apple, Facebook, Microsoft и Google есть возможность удалённого управления своими устройствами и приложениями. Они собирают личные данные, которые рассказывают корпорациям про нас примерно всё. IT-компании могут следить за нами, контролировать системы рекомендаций и продвигать тем самым выгодный для них контент.

Тем не менее в последнее время даже в этой теме накал ситуации выкрутили на максимум. В России конспирологические теории о чипировании распространил кинорежиссёр Никита Михалков. В начале мая в эфире программы "Бесогон ТВ" он заподозрил основателя Microsoft Билла Гейтса в желании чипировать людей по всему миру под видом вакцинации от коронавируса.

Скандал развили два момента. Эпизод с рассказом конспирологической теории завирусился в Интернете. А телеканал "Россия 24" не показал повтор выпуска, где была приведена конспирологическая теория, из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру.

Параллельно с ним о чипировании говорила и упомянутая ранее телеведущая Виктория Боня. На этой неделе она выпустила ещё один ролик в "Инстаграме", в котором говорит, что коронавирус — это заговор, а вакцина от него — способ чипировать и подчинить себе людей. И контролирует процесс опять же Билл Гейтс. Естественно, аудитория не верит в подобный бред, а воспринимает с иронией и разбирает на мемы.

Хорошо. А польза от 5G есть?

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Есть. Но "пощупать" её в России сегодня сложно. Если не невозможно вовсе. Тем не менее приведём несколько зарубежных примеров. Без пресловутого "видео на YouTube грузится быстрее" и "вот запустится — и заживём как в сказке". Только работающие кейсы.

Заводы превращаются в автономные системы

Сильнее остальных отраслей 5G сегодня прокачивает промышленность. Беспроводное соединение без задержек с огромной пропускной способностью позволяет автоматизировать огромные заводы. Появляются так называемые интеллектуальные фабрики, на которых линии всё чаще контролируются удалённо или алгоритмы ими управляют самостоятельно. Южная Корея стала первой страной, запустившей сеть нового поколения. Одним из крупнейших клиентов операторов сразу стала компания Hyundai Heavy Industries, занимающаяся производством кораблей. Новый интернет позволил запустить на заводе круглосуточный мониторинг и координацию оборудования. Благодаря новой технологии за год Hyundai Heavy Industries повысила производительность на 40% и сильно сократила отставание от графика. И смарт-верфь — это только начало. К 2022 году Южная Корея планирует автоматизировать 30 000 заводов.

Завод Nokia в Оулу с лета 2019 года автоматизирован на 99%. Машины там контролируют всё, включая атмосферу. Одни устройства снимают показания с термометров, другие сверяются с требованиями, третьи выстраивают температуру и влажность согласно стандарту. 5G позволила повысить производительность предприятия на 30%. Время поставки готовой продукции на рынок сократилось на 50%.

Интернет спасает жизни

К слову о Китае, в котором 5G якобы убивает людей. По иронии судьбы новая сеть в Поднебесной, наоборот, спасает жизни. Взять хотя бы нашумевшую в прошлом году дистанционную операцию . Хирург из Пекина с помощью роботов-манипуляторов и 5G провёл успешную операцию на мозге пациента в городе Санья.

Стоит отметить, что роботизированная хирургия — в принципе, не инновация. Однако до обсуждаемого случая такие операции не проводились на расстоянии в 1900 миль между пациентом и врачом. До внедрения 5G дистанция ограничивалась исключительно длиной проводов в больнице.

Пример поближе к сегодняшнему дню. Снова Китай. Как раз-таки злополучный город Ухань. Во время вспышки коронавируса местные больницы резко оказались перегружены. Врачи довольно быстро вымотались. На помощь им пришли гаджеты IoT, роботы и 5G. В большинстве случаев медики из других городов с помощью быстрого интернета просто дистанционно осматривали уханьских заражённых. Но на совершенно другой уровень телемедицина вышла в автоматизированном комплексе на 20 тысяч человек Smart Field Hospital. Всех пациентов в нём подключали к термометрам и прочим мониторам жизненных показателей, которые передавали данные врачам удалённо в режиме реального времени. Медперсонал в свою очередь тоже носил такие датчики, чтобы вовремя регистрировать заболевание у себя. В конце концов роботы и дроны разносили по палатам еду и лекарства, а также дезинфицировали помещения.

Чипирование тоже полезно?

В каком-то смысле — да. Например, микросхемы в человеке иногда не дают сердцу остановиться. В аэропортах перед прохождением через турникет напоминают, что пассажиры с электрокардиостимулятором должны предупредить о его наличии персонал перед прохождением. Это одно из устройств, которые вживляются в тело человека. Конкретно оно предназначено для людей, у которых сердце бьётся недостаточно часто.

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С ним пульс оказывается под контролем. Есть четыре способа установить прибор: наружная кардиостимуляция, временная эндокардиальная стимуляция, чреспищеводная кардиостимуляция и имплантация постоянного кардиостимулятора. Последний — то самое чипирование. Он устанавливается под ключицей, а выходящие из него провода помещаются в сердце.

Это настоящее умное устройство, которое анализирует состояние человеческого организма и включается по назначению. Кардиостимулятор наблюдает за работой сердца и, когда понимает, что пульс снижается до критического уровня, включается, не давая тем самым сердечному ритму ослабнуть. Если же сердцебиение не падает, стимулятор не включается.

Чипы — это будущее. Они вылечат серьёзные болезни

Электронный имплантат сетчатки глаза Alpha IMS способен вернуть человеку зрение. Он создан для людей, страдающих пигментным ретинитом. Это наследственное заболевание, при котором зрение деградирует или человек полностью слепнет.

Под естественную сетчатку укладывается чип с микрофотодиодами. Они воспринимают свет и трансформируют его в электрические сигналы. Так он стимулирует ганглионарные клетки наподобие естественного процесса в фоторецепторах неповреждённой сетчатки.

Подобных операций проведено лишь несколько. Впервые Alpha IMS был вживлён человеку в 2012 году в Великобритании. Операцию провели профессоры Роберт Макларен и Тим Джексон. Имплантат сетчатки вживили пациенту, страдавшему пигментным ретинитом. Он видел, но не различал окружающие его предметы. После вживления чипа зрение пациента восстановилось. Есть и другие кейсы, когда к человеку возвращалось зрение после нескольких лет.

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Резюмируем наше мнение о 5G и чипировании людей с помощью вируса: фейки — зло XXI века. Тщательно проверяйте информацию и не принимайте слишком близко к сердцу посты в Интернете. Если в соцсети "ВКонтакте" или в "Вотсапе" появляется что-то сенсационное и обличающее всемирный заговор, постарайтесь вычленить в сообщении два-три ключевых факта и поискать про них информацию отдельно, убедившись тем самым в их достоверности или ложности. Почти наверняка вы наткнётесь на большой журналистский текст по теме, который со ссылками на достоверные источники объясняет, так это или нет.