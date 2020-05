Где записаться на бесплатное чипирование и как подключить сердце к 5G? Все способы поклонения рептилоидам

Как появился мем про 5G и CoViD-19?

Спустя пару дней скриншот с выдержкой из статьи опубликовали в группе Stop 5G UK в "Фейсбуке". На пост отреагировали сотни людей. Лайк за лайком, репост за комментарием… Уже в середине марта сообщения про связь между 5G и коронавирусом начали появляться на страницах селебрити. Одной из первых на утку купилась певица Кери Хилсон (её имя может ни о чём не говорить, но вы всё равно наверняка её видели и слышали в клипе на песню The Way i Are ). Она написала в "Твиттере" (где на неё подписано более четырёх миллионов человек), что, дескать, умные люди, создававшие петиции против 5G, годами пытались предупредить всех нас о том, что новая технология — радиоактивная. Никто их не слушал, а теперь посмотрите, что творится в Китае: 1 ноября 2019 года там запустили 5G — и люди на улицах попадали замертво.