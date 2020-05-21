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Смартфоны Honor перейдут на процессоры MediaTek

Об этом только что официально объявил глава подразделения Honor — Жао Минг. Однако едва ли это решение может стать для компании выходом из непростой ситуации.

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Фото © Shutterstock

Сразу после презентации нового смартфона Honor X10 в Китае Жао Минг провёл сессию вопросов и ответов с журналистами. Разумеется, в свете недавних событий наибольший интерес сейчас представляет будущее компании. Напомним, не так давно Huawei отлучили от главного поставщика процессоров — TSMC.

На вопрос, будет ли Honor в дальнейшем использовать новый процессор компании MediaTek с поддержкой 5G, Жао Минг ответил положительно.

Мы будем использовать в том числе и SoC MediaTek 5G. MediaTek всегда была отличным партнёром, цитируют топ-менеджера китайские СМИ.

Важно понимать, что MediaTek, как и TSMC, является тайваньской компанией. И она также использует на своих заводах американские технологии и оборудование. Это значит, что в ближайшем будущем США могут надавить и на эту компанию.

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