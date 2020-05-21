Смартфоны Honor перейдут на процессоры MediaTek

Сразу после презентации нового смартфона Honor X10 в Китае Жао Минг провёл сессию вопросов и ответов с журналистами. Разумеется, в свете недавних событий наибольший интерес сейчас представляет будущее компании. Напомним, не так давно Huawei отлучили от главного поставщика процессоров — TSMC.

На вопрос, будет ли Honor в дальнейшем использовать новый процессор компании MediaTek с поддержкой 5G, Жао Минг ответил положительно.

— Мы будем использовать в том числе и SoC MediaTek 5G. MediaTek всегда была отличным партнёром, — цитируют топ-менеджера китайские СМИ.