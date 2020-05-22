В Минпросвещения рассказали, как будут зачислять в колледжи в этом году

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в этом году зачислять поступающих в колледжи будут по аттестатам.

— Отмена основного государственного экзамена — вынужденная мера. Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок, — заявил Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".