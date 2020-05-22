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Москвичка, опубликовавшая фейки об умерших от коронавируса, раскаялась — видео

Женщина разместила запись в соцсети о том, что из здания детского дома по ночам вывозят трупы погибших пациентов с CoViD-19.

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Жительница Москвы призналась и раскаялась в распространении недостоверной информации о том, что в районе Крылатском из здания детского дома № 17 ночью вывозят тела умерших пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Женщина пояснила, что является модератором группы в соцсети, в которой обсуждаются актуальные вопросы, и фейк о коронавирусе разместила для привлечения внимания. Она рассказала, что больше не планирует быть администратором этого паблика.

Ранее в Москве задержали женщину, которая распространяла фейк о продаже масок из гумпомощи от Китая.

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