Жена и дети футболиста Погребняка также заразились коронавирусом

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария сообщила о том, что у всей семьи была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

— Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилёту сдали анализы! У Паши — ковид положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи, отвезли на КТ, диагноз: "двусторонняя пневмония", — написала жена футболиста, предположив, что он мог подхватить инфекцию в самолёте.

После этого Мария Погребняк-Шаталова вместе с тремя детьми решила пройти тест на коронавирус. В итоге у всех результат анализов на CoViD-19 положительный.

По словам жены футболиста, у старшего ребёнка диагностировали начальную стадию пневмонии, при этом высокой температуры у него нет. У среднего ребёнка болезнь протекает бессимптомно, а у младшего повышенная температура, рвота и слабость. Как рассказала Мария Погребняк-Шаталова, у неё заболевание протекает без симптомов.