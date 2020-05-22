В Белоруссии подтвердили смертный приговор убившим учительницу братьям

Верховный суд Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям Станиславу и Илии Костевым, осуждённым за убийство учительницы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

— Верховный суд Республики Беларусь рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве учителя в Черикове. Приговор <...> оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в апреле прошлого года. После ликвидации пожара в одном из частных жилых домов в городе Черикове мёртвой была обнаружена 47-летняя хозяйка здания. Однако на теле женщины правоохранители нашли признаки насильственной смерти.

По горячим следам следователи вычислили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражу братья Станислав и Илия Костевы, которым на тот момент было 18 и 20 лет соответственно. В их доме полиция обнаружила вещи погибшей.

В ходе допроса молодые люди признались, что ранее были знакомы с учительницей. Именно она сообщила в органы о том, что их сестра не исполняет родительские обязанности, в результате чего семью поставили на учёт. Об этой неприятной ситуации братья вспомнили за бутылкой алкоголя и решили наведаться к учительнице, чтобы всё выяснить.

В тот злополучный апрельский день женщина пустила их в дом, после чего молодые парни более сотни раз ударили её ножом. Затем братья вынесли технику из дома и подожгли его в надежде, что пламя уничтожит следы их преступления.

В январе этого года Коллегия по уголовным делам Могилёвского областного суда признала братьев виновными и приговорила к смертной казни.