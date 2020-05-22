Спасатели достали упавших в коллектор утят в Москве — видео

В Москве спасатели достали маленьких утят, упавших в водопроводный коллектор. Об этом сообщается на странице Пожарно-спасательного центра столицы в соцсети "ВКонтакте".

На помощь позвали заботливые местные жители.

— К месту происшествия выехали сотрудники ПСО № 204 Пожарно-спасательного центра Москвы в составе: Михаила Барыбина, Надира Абумислимова, Григория Жаброва и Алексея Климова, — говорится в сообщении.