Спасатели достали упавших в коллектор утят в Москве — видео

В Москве спасатели достали маленьких утят, упавших в водопроводный коллектор. Об этом сообщается на странице Пожарно-спасательного центра столицы в соцсети "ВКонтакте".
На помощь позвали заботливые местные жители.
— К месту происшествия выехали сотрудники ПСО № 204 Пожарно-спасательного центра Москвы в составе: Михаила Барыбина, Надира Абумислимова, Григория Жаброва и Алексея Климова, — говорится в сообщении.
Спасатели спустились в коллектор, поймали и посадили всех утят в коробку. Достав их из подземных коммуникаций, малышей передали маме-утке, которая наблюдала за происходящим.