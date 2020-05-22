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Спасатели достали упавших в коллектор утят в Москве — видео

За всем происходящим наблюдала их мама.

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В Москве спасатели достали маленьких утят, упавших в водопроводный коллектор. Об этом сообщается на странице Пожарно-спасательного центра столицы в соцсети "ВКонтакте".

На помощь позвали заботливые местные жители.

К месту происшествия выехали сотрудники ПСО № 204 Пожарно-спасательного центра Москвы в составе: Михаила Барыбина, Надира Абумислимова, Григория Жаброва и Алексея Климова, — говорится в сообщении.

Спасатели спустились в коллектор, поймали и посадили всех утят в коробку. Достав их из подземных коммуникаций, малышей передали маме-утке, которая наблюдала за происходящим.

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