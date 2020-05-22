Основатель Twitter до конца года раздаст все свои деньги на благотворительность

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси планирует до конца года раздать на благотворительность все свои сбережения. Об этом предприниматель рассказал в беседе с политиком и бизнесменом Эндрю Яном. Запись интервью впоследствии была опубликована на YouTube.

— Я живу по принципу, что всё связано, поэтому, если кому-то больно, мне тоже больно. Я хочу быть уверен, что делаю всё, чтобы помогать через работу моих компаний, через личные пожертвования. Я хочу отдать все свои деньги в течение жизни. Хочу видеть изменения, пока живу, — сказал он, добавив, что бизнес в чём-то похож на благотворительность.

Кроме того, Дорси подчеркнул, что уже направил более 85 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей) в различные организации. К вопросу о том, почему он лично не хочет создать благотворительный фонд, он ответил, что не хочет тратить лишние средства на его управление.

При этом создатель социальной сети уже пожертвовал один миллиард долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. О выделенных на благотворительность деньгах он отчитывается в Google-документе.

После победы над пандемией глава Twitter считает нужным сфокусироваться на проблемах образования и женского здоровья.

Отметим, что на сегодняшний день эксперты оценивают состояние Дорси в более чем 4,9 миллиарда долларов. Создатель соцсети занимает 413-е место в рейтинге самых состоятельных людей в мире.